أنشيلوتي يكشف رأيه في تطور الدوري السعودي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريدعن رأيه في التطور الذي يحدث حاليا في الدوري السعودي وضم العديد من النجوم العالميين.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: “هم ينفقون الكثير من المال لتحسين الدوري ولديهم الحق في القيام بالأمر طالما هو في حدود قواعد اللعب النظيف”.وفق “سبورت 24”.
وشدد مدرب ريال مدريد: “إن اتبعوا القواعد فهذا يعني أنهم يحققون شروط اللعب المالي النظيف”.
ويحل ريال مدريد ضيفا على ألميريا غدا السبت في ثاني جولات الدوري الإسباني.
وفاز ريال مدريد في مباراته الأولى في المقابل خسر ألميريا.