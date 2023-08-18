“نيمار” في الرياض للحاق بـ”الزعيم”

وصل النجم البرازيلي نيمار، إلى العاصمة الرياض، مساء الجمعة للانضمام إلى صفوف فريق نادي الهلال، الذي سيقدمه رسمياً السبت إلى جماهيره.
وحطت الطائرة التي كانت تقل المهاجم البرازيلي في مطار الطيران الخاص في الرياض، حيث اسُتقبل اللاعب الذي وضع وشاحاً أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له، والتقط صوراً ذاتية مع معجبين تجمعوا في المطار.
وسيقيم الهلال، بطل دوري أبطال آسيا 4 مرات، حفلا لتقديم نيمار مساء السبت قبيل مباراته في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين (روشن) أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في الرياض.
وكان الهلال أعلن الثلاثاء، تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، في عقد يمتد لعامين، لينضم إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، الفرنسيين بنزيما ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز وفيرمينو (الأهلي). وفق “سبورت 24”.
كما سينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد الهلال على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.
وبعد 6 سنوات متفاوتة قضاها في باريس، شهدت تسجيله 118 هدفًا و70 تمريرة حاسمة في 173 مباراة في جميع المسابقات، ويأمل لاعب سانتوس السابق أنّ يتوهج مجددا رفقة الهلال.