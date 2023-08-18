التعاون يفوز على النصر بثنائية في دوري روشن

سقط فريق النصر أمام نظيره التعاون، مساء الجمعة، بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل ليندر تاوامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 20 من زمن المباراة، قبل أن يضيف أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة 90 6.
وبهذا الفوز رفع فريق التعاون رصيده من النقاط إلى 4، ليحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.
وعلى الجانب الآخر، لم يتمكن النصر من تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن هذا الموسم.
أحداث المباراة
وكاد أن يسجل التعاون هدفا مبكرا في الدقيقة 9، بعدما اخترق اللاعب ماتياس ودخل منطقة الجزاء، لكن قبل أن يرسل الكرة عرضية تدخّل اللاعب تيليس وأبعدها لركلة ركنية.
وفي الدقيقة 8، سدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مرمى التعاون من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس تمكن من التصدي وإبعادها عن مرماه.
وسجل المهاجم الكاميروني ليندر تاومبا، الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 20، مستغلا ركلة ركنية حولها برأسه لداخل الشباك.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر عبدالله الخيبري في الدقيقة 22.
وقرر مدرب النصر لويس كاسترو إجراء تبديل في الدقيقة 32 بدخول عبدالرحمن غريب بدلا من عبدالله الخيبري.
وفي الدقيقة 45 2 دخل لاعب النصر محمد آل فتيل بدلا من زميله علي لاجامي.
وتلقى لاعب التعاون عبدالملك العييري البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 6.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة 53.
وفي الدقيقة 55، كاد أن يسجل تاليسكا هدف التعادل لفريق النصر، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه لكن الحارس تصدى لها ببراعة. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 62، دفع مدرب التعاون شاموسكا باللاعب محمد زايد الغامدي بدلا من زميله عبدالملك العييري.
وفي الدقيقة 78، سدد اللاعب برزوفيتش من على حدود منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى التعاون.
وتمكن اللاعب أحمد باحسين من تسجيل الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 90 6.
ولعب النصر بتشكيل مكون من:
“وليد عبد الله- سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الإله العمري – كونان- عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا- ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – تاليسكا”.