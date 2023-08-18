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جديد المحليات > “كدانة” تجهز لموسم الحج
19/08/2023   12:10 ص

“كدانة” تجهز لموسم الحج

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نظمت شركة كدانة‬ للتنمية والتطوير؛ ورشة عمل لمناقشة أعمال ومتطلبات البنية التحتية في المشاعر المقدسة، بمشاركة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف الورشة إلى مناقشة الدروس المستفادة من تحديات موسم حج 1444هـ، والبدء الفعلي بتحديد متطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية لموسم حج 1445هـ.

وجمعت شركات مقدمي الخدمة (حجاج الداخل – حجاج الخارج) تحت مظلة واحدة بمشاركة وزارة الحج والعمرة، لمناقشة مرحلة التجهيز والاستعداد لموسم الحج القادم، ومناقشة تحديات مرحلة التشغيل في الموسم السابق، وجمع الملاحظات والمقترحات على البنية التحتية والخدمات الأساسية لمعالجتها، والبدء في مرحلة التجهيز والاستعداد للموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.

“كدانة” تجهز لموسم الحج

جديد المحليات
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