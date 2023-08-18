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جديد المحليات > أمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل
19/08/2023   12:12 ص

أمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الخميس على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أن الأمطار ستكون غزيرة إلى متوسطة على عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران وجازان من الأحد إلى الخميس، كما يصاحبها تساقط للبرد وجريان السيول، مبيناً أن المدينة المنورة ستكون حالتها مطرية حتى الأربعاء.

وأضاف أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والقصيم يوم الأحد، وخفيفة على تبوك يومي الاثنين والثلاثاء، كما تشمل أيضاً جدة وخليص ورابغ وينبع، مؤكداً تأثر هذه المدن برياح مثيرة للأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.

أمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل

جديد المحليات
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