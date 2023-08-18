لاعبو التعاون: واجهنا نجومًا ونحن أيضًا نجوم

أعرب لاعبو التعاون عن سعادتهم بتحقيق فوز ثمين على النصر في ثاني جولات دوري روشن للمحترفين.
وقال الكاميروني ليندر تاوامبا: “لعبنا بطريقة منحتنا الفوز، لا يزال أمامنا الوقت للوصول لمستوى أفضل والدوري لا يزال في بدايته”
من جانبه قال اللاعب معاذ فقيهي: “المباراة كانت صعبة أمام فريق مدجج نجوم لكن لاعبي التعاون هم أيضًا نجوم”.
وأضاف: “علينا مواصلة اللعب على هذا المستوى وتحقيق الفوز تلو الآخر”.
وعن تعليمات المدرب قال فقيهي: “المدرب قال لنا العبوا دون ضغط لأن الضغط على النصر أكبر، ولدينا خبرة في التعامل مع هذه النوعية من المباريات وتعاملنا معها كما يجب”. وفق “سبورت 24”.