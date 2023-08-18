نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لاعبو التعاون: واجهنا نجومًا ونحن أيضًا نجوم
19/08/2023   12:19 ص

لاعبو التعاون: واجهنا نجومًا ونحن أيضًا نجوم

+ = -
32

أعرب لاعبو التعاون عن سعادتهم بتحقيق فوز ثمين على النصر في ثاني جولات دوري روشن للمحترفين.

وقال الكاميروني ليندر تاوامبا: “لعبنا بطريقة منحتنا الفوز، لا يزال أمامنا الوقت للوصول لمستوى أفضل والدوري لا يزال في بدايته”

من جانبه قال اللاعب معاذ فقيهي: “المباراة كانت صعبة أمام فريق مدجج نجوم لكن لاعبي التعاون هم أيضًا نجوم”.

وأضاف: “علينا مواصلة اللعب على هذا المستوى وتحقيق الفوز تلو الآخر”.

وعن تعليمات المدرب قال فقيهي: “المدرب قال لنا العبوا دون ضغط لأن الضغط على النصر أكبر، ولدينا خبرة في التعامل مع هذه النوعية من المباريات وتعاملنا معها كما يجب”. وفق “سبورت 24”.

لاعبو التعاون: واجهنا نجومًا ونحن أيضًا نجوم

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270579.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com