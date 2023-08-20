نيمار مغردًا بالعربية : ليلة مبهرة.. فخور كوني هلالي

وجه محترف فريق الهلال، النجم البرازيلي نيمار، رسالة شكر إلى جميع الجماهير، بعد الاستقبال الأسطوري له مساء السبت، في حفل تقديمه بملعب الملك فهد بالرياض.
وغرد نيمار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقا” باللغة العربية، قائلاً إنها ليلة مبهرة، غمرته بالسعادة، موجها شكره لجمهور الهلال وأنه فخور كونه لاعبا هلاليا.
وقدم نادي الهلال، مساء السبت، محترفه الجديد البرازيلي نيمار، في حفل جماهيري كبير أمام آلاف من جماهيره قبل مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخّان، دخل نيمار ملعب الدرة، الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.
وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخوله للملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، وسط هتافات الأنصار “نيمار نيمار”، فيما رسمت الطائرات المسيرة كلمة “نيمار أزرق” فوق الملعب. وفق “سبورت 24”.
ولوّحت الجماهير بأعلام زرقاء عليها صورة للبرازيلي بقميص الهلال و”نيمار 10″، فيما عرضت شاشات الملعب الإلكترونية لقطات لأهداف سابقة لقائد البرازيل.