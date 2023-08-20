“حفل أسطوري”.. الزعيم يقدم نيمار لـ”الجماهير”

قدم نادي الهلال، مساء السبت، محترفه الجديد البرازيلي نيمار، في حفل جماهيري كبير قبل مواجهة الفيحاء، المقرر لها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
ولم يكن الحفل مقتصرا على نيمار فقط، بل شهد الاحتفاء بصفقتي البرازيلي مالكوم فضلا عن الحارس المغربي ياسين بونو.
قدم نادي الهلال، مساء السبت، محترفه الجديد البرازيلي نيمار، في حفل جماهيري كبير قبل مواجهة الفيحاء، المقرر لها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
ولم يكن الحفل مقتصرا على نيمار فقط، بل شهد الاحتفاء بصفقتي البرازيلي مالكوم فضلا عن الحارس المغربي ياسين بونو.
وعبر نيمار عن سعادته بتواجده مع جماهير الهلال، واصفا الأجواء في ملعب الملك فهد الدولي بالحماسية، مضيفا خلال حديثه للجماهير إنه سيقدم المزيد لأجلهم، متمنيا أن يحرز البطولات مستفيدًا من الجماهير الكبيرة.
وطالب النجم البرازيلي خلال تواجده في درة الملاعب، ياستمتاع الجماهير معه بهذا الموسم والمواسم المقبلة، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب للزعيم.