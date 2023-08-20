كاسترو غاضب من لاعبي النصر

علمت مصادر صحفية مقربة من البيت النصراوي أن المدير الفني بنادي النصر عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في غرفة الاجتماعات التي عرض خلالها لقطات فيديو لأخطاء اللاعبين بالمباراة السابقة أمام التعاون وطالبهم بعدم تكرار هذه الأخطاء.
وأضافت المصادر أن البرتغالي كاسترو أبدى غضبه واستياءه من نتائج الفريق خلال المباراتين اللتين خسرهما الفريق، وطالبهم بالتعويض في مباراتهم المقبلة في دوري أبطال آسيا وتحقيق الانتصار وأنها مباراة غير قابلة للخسارة؛ حيث إن خسارتها تعني الخروج من دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي لن يرضي جماهير النادي.
ومن جهة أخرى، تواجد الثلاثي النصراوي البرازيلي تيليس وعلي لاجامي وعبدالله مادو في عيادة النادي للعلاج وتأكد غيابهم عن مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال آسيا. وفق “سبورت 24”.