“منشآت” تُنظّم “الامتياز التجاري” لدعم روّاد الأعمال

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، غداً أسبوع الامتياز التجاري، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أغسطس، بتعاون عدد من الجهات الحكومية والبنوك والقطاعات المعنية.
ويهدف الأسبوع إلى تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تقدم الدعم لرواد الأعمال وتساعد في رفع مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويستضيف أسبوع الامتياز التجاري، مجموعة من أبرز الخبراء، من بينهم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات التجارية بوزارة التجارة عبدالله الصالح، ونائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال سلطان الحميدي، ومدير عام تطوير المصدرين بهيئة تنمية الصادرات السعودية ياسر السبالي، بالإضافة إلى المدير العام لمركز الامتياز التجاري في “منشآت” فهد الربيش. وفق “أخبار 24”.
وتتيح فعاليات الأسبوع للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسُبل معالجتها بطرق فعّالة.