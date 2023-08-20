” المرور”: جاهزون لتنظيم “السير” في الدراسة

أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المُتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام اليوم في جميع مناطق المملكة.
وتتواصل جهود “المرور” طيلة العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، لتنظيم حركة قائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.
وتعمل إدارة “المرور” على رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق. وفق “أخبار 24”.