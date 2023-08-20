“الأرصاد”: أمطار وحرارة شديدة بأول أسبوع دراسي

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، والذي من المقرر أن يبدأ اليوم (الأحد).
ولفت المركز إلى أن بداية العام الدراسي الجديد يصادف الفترة الانتقالية بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث يبدأ الخريف أرصادياً أول أيام شهر سبتمبر المقبل، وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر.
وأضاف أنه بدءاً من اليوم وحتى (الخميس) المقبل، تستمر فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير ونجران وجازان والباحة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
ونوه إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية؛ إذ تتراوح الحرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية، كما يتوقع أن تتأثر بالحرارة سواحل مناطق الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.
وبين أن نسب الرطوبة الجوية سترتفع مع فرصة تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر، خاصة خارج المدن وفي الطرقات السريعة. وفق “أخبار 24”.
وعن توقعاته لحالة الطقس اليوم (الأحد)، ذكر المركز في تقريره أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية.
وأوضح أن التوقعات مستمرة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، أشار إلى أن المدينة المنورة وحفر الباطن ستسجلان أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة، فيما ستكون الحرارة 46 درجة في كل من الرياض وبريدة والأحساء وتبوك.
فيما تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 42 درجة مئوية، بينما تصل إلى 38 درجة في جدة و26 درجة في أبها.