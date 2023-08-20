“الجوازات” تعاقب 16 ألف مخالف للأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات 16.5 ألف قرار إداري خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت “الجوازات” أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مؤكدة على المواطنين والمقيمين بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت المديرية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي الأنظمة عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية المناطق. وفق “أخبار 24”.