3 شروط لإيداع القوائم المالية للشركات

دعت وزارة التجارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى المبادرة بإيداع قوائمها المالية إلكترونياً، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية عن طريق مدير الشركة، الذي يرفق تقريراً، يتضمن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح “إن وجدت”.
وأضافت أنه يتوجب أيضا على مدير الشركة تزويد الشركاء بالقوائم، وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات “إن وجد”، بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ21 يوماً على الأقل، وعليه إيداع الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يتم وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات “إن وجد” وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.