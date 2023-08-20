نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنقاذ حياة معتمرة نيجيرية تعرضت لجلطة
20/08/2023   3:32 م

إنقاذ حياة معتمرة نيجيرية تعرضت لجلطة

+ = -
36

نجح فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية النيجيرية تبلغ من العمر 72 عاماً.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المعتمرة وصلت إلى طوارئ مستشفى أجياد حيث كانت تعاني ضعفاً في عضلات الشق الأيسر من الوجه وازدواجية في الرؤية.

ولفت إلى أنه بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية تبين وجود جلطة في الدماغ بالشق الأيمن تحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمرة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي ونقل المريضة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لإنقاذ حياتها وتلقي الخدمة التخصصية المطلوبة.

إنقاذ حياة معتمرة نيجيرية تعرضت لجلطة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270704.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com