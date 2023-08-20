رئيس عمليات “روشن”: التوسّع السعودي “مشروع طويل الأمد”

قال رئيس العمليات بالدوري السعودي، كارلو نهرا، إن التوسع الاستثنائي للكرة في المملكة يندرج ضمن “مشروع طويل الأمد” بدعم حكومي قوي، بهدف أن يصبح من أفضل الدوريات العالمية.
وأوضح “نهرا” لوكالة فرانس برس، على هامش تقديم نادي الهلال لاعبه الجديد النجم البرازيلي نيمار، أنه لا يتوقع حدوث هذا الشيء بين ليلة وضحاها، وأنه ليس حدثاً في نهاية أسبوع، بل هو مشروع طويل الأمد والجميع يتقبل هذا الأمر.
وتابع بأنه يجب أن نقوم بكل الأشياء الصحيحة لتحقيق الأهداف المطلوبة، موضحا أن المقارنات خاصة مع الدوري الصيني حتمية، ولكن بالنسبة لنا، حقيقة هذا المشروع جزء من مشروع تحوّلي ينقل هذا البلد إلى المكان الذي يريده.
وواصل “نهرا” بأن ما نحاول القيام به هو تقديم الترفيه للسعوديين من خلال كرة القدم، مضيفا :”تمتد الاستراتيجية على 360 درجة، مع العديد من العناصر. في جوهرها، أحد تلك الأهداف المرسومة هو كيفية تحسين الأداء في الملعب، مع لاعبين عالميين مرتفعي المستوى”.
وكشف “نهرا” أن الأندية الأربعة الكبرى التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة، وهي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، لا تزال تسعى لضمّ المزيد من اللاعبين قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية في 20 سبتمبر، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه في أوروبا. وفق “سبورت 24”.
وأكد أنه برغم أن الهلال هو ثاني أكثر الأندية إنفاقاً في العالم هذا الصيف، فإن الميزانية ليست بلا حدود والهدف هو أن تصبح الأندية قادرة على الصمود مالياً، ولكن هناك حدودا للإنفاق، حيث فهمنا منذ البداية أنه من أجل الحصول على لاعبين مميزين نحتاجهم للتأثير هنا، نحتاج إلى إنفاق المبالغ المناسبة لذلك.
وعبّر نهرا عن ثقته المطلقة بأن يصبح الدوري السعودي بين أفضل خمس دوريات عالمية من حيث قياس جودة اللاعبين، الحضور في الملاعب والنجاح التجاري، مشيراً إلى أن لقب دوري أبطال آسيا هو الهدف الرئيس للأندية السعودية.