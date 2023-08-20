سيطرة لـ “الاتحاد” و “الوحدة” بالتشكيل المثالي للجولة

أعلنت حسابات دوري روشن، اليوم الأحد، التشكيلة المثالية للجولة الثانية من منافسات المسابقة المحلية.
وشهد التشكيل سيطرة للاعبي الاتحاد والوحدة بواقع 3 لاعبين من كل فريق بالتشكيل.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية من دوري روشن كالتالي:
حارس المرمى: عبدالقدوس عطية (الوحدة).
خط الدفاع: مهند الشنقيطي (الاتحاد)، زكريا سامي (أبها)، أحمد شراحيلي (الاتحاد)، عبدالغفار العمار (ضمك).
خط الوسط: حسين العيسى (الوحدة)، أنسيلمو (الوحدة)، روبن نيفيز (الهلال)، كوايسون (الاتفاق). وفق “سبورت 24”.
خط الهجوم: صالح آل عباس (الرياض)، حمدالله (الاتحاد)