نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > سيطرة لـ “الاتحاد” و “الوحدة” بالتشكيل المثالي للجولة
20/08/2023   4:19 م

سيطرة لـ “الاتحاد” و “الوحدة” بالتشكيل المثالي للجولة

+ = -
35

أعلنت حسابات دوري روشن، اليوم الأحد، التشكيلة المثالية للجولة الثانية من منافسات المسابقة المحلية.

وشهد التشكيل سيطرة للاعبي الاتحاد والوحدة بواقع 3 لاعبين من كل فريق بالتشكيل.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية من دوري روشن كالتالي:

حارس المرمى: عبدالقدوس عطية (الوحدة).

خط الدفاع: مهند الشنقيطي (الاتحاد)، زكريا سامي (أبها)، أحمد شراحيلي (الاتحاد)، عبدالغفار العمار (ضمك).

خط الوسط: حسين العيسى (الوحدة)، أنسيلمو (الوحدة)، روبن نيفيز (الهلال)، كوايسون (الاتفاق). وفق “سبورت 24”.

خط الهجوم: صالح آل عباس (الرياض)، حمدالله (الاتحاد)

سيطرة لـ “الاتحاد” و “الوحدة” بالتشكيل المثالي للجولة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270715.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com