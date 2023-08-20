إطلاق “ناجز” بـ4 بوابات

أطلق وزارة العدل، منصة ناجز التي تضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، التي تعتبر نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، للتيسير على المستفيدين.
وتنقسم المنصة الجديدة بحسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة بحسب المستفيد، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر المنصة 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
واعتبر وزير العدل وليد الصمعاني التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية، نموذجًا يُفخر به، وتُوّج بالعديد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن إطلاق منصة ناجز يمثل مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين. وفق “أخبار 24”.