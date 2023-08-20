“النيابة”: نشر المواد المخالفة للآداب “جريمة”

حذرت النيابة العامة من نشر المواد التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة، عبر الشبكة المعلوماتية.
وأوضحت أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعد من الأوصاف التي تستوجب العقوبات الجزائية طبقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكدت النيابة العامة أن مرتكب هذه الممارسات يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفق “أخبار 24”.