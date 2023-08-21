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جديد المحليات > طقس اليوم… أمطار تشمل 5 مناطق وسيول وأتربة جنوباً
21/08/2023   8:10 ص

طقس اليوم… أمطار تشمل 5 مناطق وسيول وأتربة جنوباً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، حيث بين أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار على عدة مناطق، على أن تشهد الأجزاء الجنوبية سيولاً وأتربة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم.

ونوه إلى استمرار التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار إلى احتمالية انخفاض طفيف في درجات الحرارة ببعض المدن، إذ تسجل مكة المكرمة والدمام درجة حرارة بمقدار 43 مئوية، فيما تسجل الرياض وحائل درجة حرارة بمقدار 44 مئوية، و39 درجة بجدة، و26 درجة بأبها. وفق “أخبار 24”.

فيما تستمر الحرارة المرتفعة على المدينة المنورة والأحساء التي يتوقع أن تسجلا حرارة بمقدار 46 درجة، في حين تستمر حفر الباطن في تسجيلها أعلى درجة حرارة بمقدار 47 مئوية.

طقس اليوم… أمطار تشمل 5 مناطق وسيول وأتربة جنوباً

جديد المحليات
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