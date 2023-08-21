“الشؤون الاقتصادية” تراجع التضخم لـ”2.7 %” إيجابي

وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على طاولته، عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، وذلك في اجتماع عبر الاتصال المرئي.
وتضمن التقرير تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلى 2.7%.
وقدم العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلًا لأبرز مؤشراته.
وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وما تضمنه التقرير من قدرة المملكة على مواجهة الظروف والتحولات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبني العديد من الإجراءات الطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).وفق “أخبار 24”.
وساهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13%، مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.