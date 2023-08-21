“المدينة وحائل” أقل شكاوى المطارات بـ”يوليو”

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات بشهر يوليو الماضي، حيث جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع 7 شكاوى، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً.
وأكدت الهيئة أن مطار حائل الدولي حصل على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وأشارت إلى أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين بشكل عام على الناقلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي بلغت (1873) شكوى، فيما جاءت الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ كأقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو وصلت إلى 97%. وفق “أخبار 24”.
بينما حلَ طيران ناس ثانياً بواقع (29) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%، وجاء ثالثًاً طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (167) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يونيو عن الرحلات أولًا، ثم التذاكر، ثم خدمات الأمتعة.
ويهدف إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.