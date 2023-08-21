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جديد المحليات > اجتماع اللجنة “السعودية – الأردنية” المشتركة
21/08/2023   8:08 ص

اجتماع اللجنة “السعودية – الأردنية” المشتركة

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ناقشت اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، خلال افتتاح أعمال دورتها الـ 18، اليوم بالرياض، استكمال نصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية، لدعم التعاون بين البلدين، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة لتعزيز التعاون والعمل المشترك.

وأوضح وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع، سيف بن سعد الفقار، أن هذه الدورات المشتركة تأتي ضمن توجيهات القيادة، مضيفًا أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقَّعة عام 1382هـ/1962م، التي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

وأبدى تطلع البلدين لتعزيز التعاون في شتى المجالات، والعمل سوياً كفريقٍ واحدٍ لترجمة وتحقيق تلك التطلعات، وأكد على تنفيذ جميع ما ورد من توصيات في الدورات السابقة للجنة والاهتمام بتفعيل ما ورد في مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي سيتم توقيعها في الاجتماع الوزاري غدًا. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، دانا الزعبي، متانة العلاقة بين البلدين في شتَّى المجالات، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم في الرياض استكمال أعمال الاجتماعات التي عُقدت العام الماضي في عمَّان؛ لإيجاد الحلول العملية وتذليل العقبات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

اجتماع اللجنة “السعودية – الأردنية” المشتركة

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