“تدريب” وسطاء “الشحن”

أكدت الهيئة العامة للنقل عزمها على تدريب العاملين في مكاتب وسطاء الشحن بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، في إطار برامج المرحلة الثانية من (مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن لعام 2023م)، التي تستهدف توطين العاملين في هذا القطاع.
وبحسب “خطاب اطلعت عليه أخبار24″، موجه لاتحاد الغرف، فبالضرورة أن يكون المتقدم للتدريب سعودي الجنسية، وأن يكون موظفاً حديثاً، مشيرة إلى أن مدة البرنامج 5 أيام مدفوعة التكاليف.
وكانت الهيئة العامة للنقل، قد أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.
وأخضعت الهيئة المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة لـ5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.
وتهدف مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن البري، لدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها، للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيماً لكفاءة القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وترمي لمساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية، للعمل بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم، وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، فيما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.