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جديد المحليات > “ملفات” التعليم بين السعودية.. “وكندا والعراق”
21/08/2023   8:10 ص

“ملفات” التعليم بين السعودية.. “وكندا والعراق”

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بحث وزير التعليم يوسف البنيان، في لقاءين مع السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو، وسفيرة جمهورية العراق صفية طالب السهيل، سبل التعاون العلمي في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.

وناقش “البنيان” الفرص التعليمية المتاحة لأبناء المملكة بعد إضافة “كندا” كإحدى وجهات الابتعاث الجديدة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ تحقيقاً لاستراتيجية البرنامج بتنويع خيارات التعليم أمام أبناء وبنات المملكة للالتحاق بأفضل المؤسسات التعليمية بدول العالم.

واستعرض آليات التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الكندية، والتبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، وكذلك فرص الاستثمار التعليمي في المملكة.وفق “أخبار 24”.

وشهد لقاء وزير التعليم مع سفيرة العراق، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التعليمية والعلمية، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي – العراقي، بما يعزز التنمية في البلدين الشقيقين، وكذلك تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

“ملفات” التعليم بين السعودية.. “وكندا والعراق”

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