نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأمن العام”: وجهوا الطلاب بإرشادات ركوب الحافلات
21/08/2023   8:02 ص

“الأمن العام”: وجهوا الطلاب بإرشادات ركوب الحافلات

+ = -
23

دعا الأمن العام لتوجيه الطلاب والطالبات بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات؛ وذلك للإسهام في زيادة وعيهم وتعزيز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حذرت من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطريق عند توقفها خلال التحميل والتنزيل، مبينة أن ذلك يعد مخالفة مرورية غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

يأتي ذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الذي انطلق يوم أمس (الأحد) في جميع مناطق المملكة؛ حيث انتظم الطلاب في مدارسهم وسط تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية إيجابية.

الأمن العام يوصي الطلاب بالالتزام بإرشادات النزول والصعود من الحافلة

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام”: وجهوا الطلاب بإرشادات ركوب الحافلات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270751.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com