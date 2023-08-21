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رياضة > أرقام وإحصائيات بعد الجولة الثانية بـ”روشن”
21/08/2023   8:17 ص

أرقام وإحصائيات بعد الجولة الثانية بـ”روشن”

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أسدل الستار، مساء السبت، على منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، والتي شهدت إثارة وندية ومفاجآت على مستوى بعض النتائج.

وشهدت الجولة تعادل ضمك أمام الرياض 2-2، وفوز الأهلي على الخليج 3-1، وفوز الفتح على الأخدود 3-1، وفوز التعاون على النصر 2-0، وفوز الوحدة على الشباب 3-1، وفوز الاتفاق على الحزم 2-0، وفوز أبها على الرائد 1-0، وفوز الاتحاد على الطائي 2-0 وتعادل الهلال أمام الفيحاء بهدف لكل منهما.

وحققت 3 أندية فقط العلامة الكاملة حتى الآن وهي كل من الاتحاد، الأهلي والاتفاق بـ3 نقاط لكل منها، بينما حافظت 8 أندية على سجلها خاليًا من الهزائم وهي كل من الفيحاء، الهلال، الفتح، التعاون والرياض، بالإضافة إلى الثلاثي أصحاب الصدارة “الاتحاد، الأهلي والاتفاق”. وفق “سبورت 24”.

أرقام وإحصائيات بعد الجولة الثانية بـ”روشن”

رياضة
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