ميتروفيتش يصل إلى الرياض

أعلن نادي الهلال وصول مهاجمه الجديد، الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعدما انضم إلى صفوف الفريق بشكل رسمي قادمًا من فولهام الإنجليزي.
ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر منصة إكس “تويتر” صورًا من وصول المهاجم الصربي الدولي إلى الرياض من أجل الانضمام إلى الفريق.
كان نادي الهلال أعلن، مساء السبت، تعاقده الرسمي مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قادماً من صفوف فولهام الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية 2023.
وقال الهلال إنه تعاقد مع ميتروفيتش، لمدة ثلاثة مواسم وذلك حتى عام 2026، حيث جرت مراسم توقيع العقد في فندق فور سيزون جورج الخامس، في العاصمة الفرنسية باريس. وفق “سبورت 24”.
ونشر حساب الهلال مقطع فيديو ظهر خلاله اللاعب وهو يقول: “أنا مشتعل.. دفاعك مرعوب”. وذلك بعد أن أعلن فولهام انتقال لاعبه الصربي مقابل رسوم إتمام صفقة قياسية بالنسبة له.