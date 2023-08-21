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جديد المحليات > إعلان طلب تملك العقار لا يعني التوصية النهائية
21/08/2023   1:28 م

إعلان طلب تملك العقار لا يعني التوصية النهائية

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قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، إن صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة “إحكام” لا يعني صدور التوصية النهائية بتملك العقار، وهو ضمن متطلبات قواعد النظر في الطلبات.

وأكدت “إحكام” أنه في حال عدم الرد على الإفادة لا يُلغى الطلب، وسيتم النظر في الطلب وفقاً للمستندات والمعلومات المتوفرة التي قدمها صاحب الطلب، لافتة إلى أن المدة المحددة للرد على طلب الإفادة هي 15 يوماً.

وأبانت أن الإفادة تعني طلب معلومات وبيانات من الأمانة موجهة للمستفيدين بشأن طلباتهم في المنصة، مشيرةً إلى أن تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية من اختصاص كتابة العدل. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن إعلان طلبات التملك في المنصة يتيح لمن لديه اعتراض من العموم أو الجهات الحكومية تقديم اعتراضهم عبر المنصة خلال 30 يوماً، وهي المدة المحددة للاعتراض.

إعلان طلب تملك العقار لا يعني التوصية النهائية

جديد المحليات
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