4 مشاريع تعليمية في الباحة بـ37 مليون ريال

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، 4 مشاريع تعليمية جديدة مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1445هـ، بتكلفة 37 مليون ريال لاستقبال 2130 طالباً وطالبة، وذلك لضمان جودة الأداء التعليمي.
وأوضحت الإدارة أن المشاريع التعليمية الجديدة شملت مبنى مدرسة الشيماء بنت الحارث ببني فروة لخدمة قرابة 800 طالب وطالبة، وبتكلفة 13.3 مليون ريال، ومبنى مدرسة رقية بنت محمد في وراخ لخدمة نحو 350 طالباً وطالبة، وبتكلفة 9.8 مليون ريال.
وأضافت أن المشاريع شملت أيضا مبنى مدرسة ابتدائية رغدان لخدمة قرابة 360 طالباً وطالبة، وبتكلفة 5.3 مليون ريال، ومشروع مبنى مدرسة جفن واللحيان لخدمة نحو 620 طالباً وطالبة، وبتكلفة 8.5 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.