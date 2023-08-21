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جديد المحليات > تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومتنزه جعرانة العام
21/08/2023   1:21 م

تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومتنزه جعرانة العام

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بدأت الإدارة العامة للطرق والإنارة بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروعي الطريق المؤدي لمستشفى الشرائع العام، والمؤدي لمتنزه جعرانة العام.

وذكر المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، أن المشروعين يعدان من المشاريع المهمة لتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، حيث يهدف الطريق المؤدي لمتنزه جعرانة العام لتوسعة الطريق الرابط بين مسجد الميقات بجعرانة وطريق الزيمة الجموم.

وأضاف أن الطريق سيسهم في توزيع كثافة الحركة المرورية للحد من كثرة الحوادث، وخدمة ساكني أحياء جعرانة والمناطق المتاخمة معها، بجانب تسهيل وسهولة وانسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق، وتسهيل تنقل ووصول الزوار والمعتمرين من طريق المدينة إلى ميقات جعرانة وكذلك إلى طريق السيل.

وأكد أن الأمانة تعمل على تنفيذ شبكات متطورة من الطرق ومصممة وفق أحدث المعايير الهندسية لربط كافة الأحياء والمخططات والمواقع، وتسهيل حركة التنقلات ورفع مستوى الخدمات، والسلامة المرورية، وحماية المارة والممتلكات.

المشروعين يعدان من المشاريع المهمة لتسهيل الحركة المرورية

وفق “أخبار 24”.

 

تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومتنزه جعرانة العام

جديد المحليات
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