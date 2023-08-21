تأسيس شركة أمانة نجران للاستثمار

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على تأسيس شركة أمانة منطقة نجران للاستثمار المملوكة للأمانة، كذراع استثمار لها.
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع للجمعية التأسيسية بحضور الأعضاء للبدء في إعلان تأسيس الشركة.
وبيّن آل فاضل، أن الشركة التي تملكها الأمانة تعد شركة حكومية مساهمة مقفلة تحت التأسيس، وتعود ملكيتها بالكامل لأمانة المنطقة، وتعمل كذراع استثمارية لها، تهدف إلى النهوض بالنشاط الاستثماري في القطاع البلدي بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن الشركة سوف تعمل على 3 محاور منها، محور إدارة عقود الاستثمارات البلدية في أمانة المنطقة وتطويرها، والمحور الثاني إدارة عقود الخدمات البلدية، والمحور الثالث إنشاء مشاريع تنموية سياحية بمشاركة القطاع الخاص.