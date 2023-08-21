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جديد المحليات > 104 ملايين ريال بحسابات مزارعي القمح
21/08/2023   1:22 م

104 ملايين ريال بحسابات مزارعي القمح

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أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي أنه تم إيداع 104.3 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح ضمن مستحقات الدفعة الثالثة عشرة، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية).

وأوضحت الهيئة أنه تم توريد أكثر من 57 ألف طن من نحو 130 مزارعاً، منهم 12 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ ما تم توريده هذا الموسم نحو 790 ألف طن تجاوزت قيمتها 1.3 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وتجاوزت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه المليون طن، تم توريدها من نحو 3 آلاف مزارع.

أكثر من 3 آلاف مزارع وردوا أقماحهم هذا الموسم

104 ملايين ريال بحسابات مزارعي القمح

جديد المحليات
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