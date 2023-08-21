104 ملايين ريال بحسابات مزارعي القمح

أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي أنه تم إيداع 104.3 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح ضمن مستحقات الدفعة الثالثة عشرة، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية).
وأوضحت الهيئة أنه تم توريد أكثر من 57 ألف طن من نحو 130 مزارعاً، منهم 12 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ ما تم توريده هذا الموسم نحو 790 ألف طن تجاوزت قيمتها 1.3 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وتجاوزت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه المليون طن، تم توريدها من نحو 3 آلاف مزارع.