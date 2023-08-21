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21/08/2023   1:36 م

“واتساب” يضيف أدوات جديدة لتنسيق النصوص

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أضافت منصة “واتساب” في النسخة التجريبية الأخيرة، أدوات جديدة تتيح للمستخدمين تنسيق الرسائل النصية، وتشمل تحديد الأكواد البرمجية، وتمييز الاقتباسات، وإنشاء القوائم النصية.

وذكرت مواقع تقنية متخصصة، أن أداة الاقتباس الجديدة المضافة للنسخة التجريبية ستساهم في تحديد أجزاء محددة من الرسائل النصية وتمييزها مثل وضع علامة “<” قبلها، كما يمكن إنشاء قائمة نقطية بإضافة علامة شرطة “-” قبل كل عنصر في القائمة التي يود المستخدم إنشاءها.

ووفق المواقع ذاتها، تختبر واتساب الخيارات الجديدة لتنسيق النصوص في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ويتوقع أن تتوفر لكافة المستخدمين في تحديثات لاحقة، بالإضافة إلى تضمينها في نسخة الويب وسطح المكتب.

وأشارت إلى أن ميزة تنسيق الأكواد البرمجية ستساهم في جعل مشاركتها وقراءتها أكثر ملاءمة داخل التطبيق، وهو أمر مهم لمطوري البرامج والمبرمجين الذين يشاركون الأكواد البرمجية بكثافة داخل التطبيق، حيث سيعمل ذلك على التخلص من مشكلة عرضها بطريقة مربكة. وفق “أخبار 24”.

وتتيح منصة واتساب بالفعل بعض الأدوات الأساسية لتعديل النصوص مثل جعلها سميكة أو مائلة أو توسيطها بخط، ويعتمد ذلك على استخدام رموز لكل خيار، لكنها لا توفر خيارات أو أيقونات في الواجهة لإجراء تنسيق للنصوص.

“واتساب” يضيف أدوات جديدة لتنسيق النصوص

مال وأعمال
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