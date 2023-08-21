4 حلول لانخفاض جودة الصوت بـ”آيفون”

يحتاج حل مشكلة انخفاض جودة الصوت في هواتف “آيفون” والتي قد يعاني منها بعض المستخدمين، إلى مراجعة عدة أشياء مهمة في الهاتف للوقوف على السبب وحل المشكلة سريعاً.
وتشمل حلول تلك المشكلة تفعيل البث العالي الجودة في تطبيقات بث الموسيقى، لأن ضبط جودة الصوت في تطبيق بث الموسيقى يكون في كثير من الأحيان تلقائياً على مستوى منخفض أو طبيعياً لتقليل استخدام البيانات.
كما يجب التحقق من نظافة مكبرات الصوت من خلال إزالة الغبار المتراكم في ثقوب مكبرات الصوت، بالإضافة إلى تفعيل خيار توافق المساعدات السمعية، والتي تُعد من ميزات إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع. وفق “أخبار 24”.
فيما يحتاج مستخدم “آيفون” أيضاً حال ظهور مشكلة في جودة الصوت بالهاتف إلى مراجعة إعداد ميزة الصوت المكاني المخصص؛ حيث يمكن تفعيلها لتحسين جودة الصوت الصادر من السماعات بشكل كبير.