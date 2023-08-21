استخدام الروبوت لزراعة شرائح بالمخ بمستشفى الملك فيصل

أكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة ، نجاح استخدام الروبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل المخ، في إجراء طبي حديث ينفذ لأول مرة في الشرق الأوسط.
وأوضح المستشفى أن الإجراء تم بهدف تحديد مناطق البؤر الصرعية في الدماغ، لاستئصالها لاحقاً، وذلك لمريض يُعاني الصرع العنيد غير المستجيب للعلاجات التقليدية.
وأبان أن تقنية الروبوت تعتمد على الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتتمثل في عمل ثقوب متعددة لا تزيد على 2 ملم في الجمجمة، لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي، بهدف قياس نشاط الكهرباء من داخل الرأس، وتشخيص المناطق التي تنشأ فيها البؤر الصرعية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن استخدام الروبوت في جراحة الصرع يأتي لدقته المتناهية في تحديد مواضع البؤر الصرعية، وقِصر مدة الإجراء الطبي، مع درجة أمان عالية عند مقارنته بالتقنيات التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين النتائج النهائية للمريض.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يصنف من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، إذ جاء في المركز الـ 20 ضمن قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).