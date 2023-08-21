تمكين جمعيات الملاك من الرقم الموحد 700

مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمعيات المّلاك من إصدار الرقم الوطني الموحد للمنشأة الذي يبدأ بالرقم (700) بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، والذي يُمكّن الجمعيات من الحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية كافة.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الخدمة تتيح لرئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية إصدار رقم (700)، والذي يعزز الصفة الاعتبارية للجمعيات، ويُسهّل التعاملات مع الجهات الأخرى بصفة مستقلة.
وأضافت أن الرقم الوطني للمنشآت متطلب أساسي للتعامل مع الجهات الأخرى مثل، البنوك، وناجز (مركز الخدمات العدلية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشركة المياه وشركة الكهرباء. وفق “أخبار 24”.
من جهتها تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة الرقم الوطني الموحد إلى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل والإسهام في تسهيل الخدمات المُقدمة لجمعيات المُلاك.
يُذكر أنّ “مُلاك” يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تُسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، ويسعى لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر الربط بينه وبين شركة المياه الوطنية، والذي يعد إحدى سبل التعاون التي تفتح آفاقاً نحو مستقبل عقاري نامٍ.