“مسح” طرق الرياض بـ”الدرون”

أجرت الهيئة العامة للطرق مسحاً لعدد من طرق الرياض، من خلال تقنية الدرون، التي باشرت الهيئة مؤخراً استخدامها في العديد من أعمال المسح والتقييم لشبكة الطرق، وذلك بهدف استخدام أحدث التقنيات الحديثة في الأعمال؛ والتي تسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق.
وتهدف الهيئة العامة للطرق، التي تم اعتمادها في أغسطس العام الماضي، من قبل مجلس الوزراء، لتنظيم وتشريع قطاع الطرق، والعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة.
ووجه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، الذي شهد الجولة، يرافقه رافقه فيها وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لصيانة وتشغيل الطرق طارق الشامي، بتكثيف العمل على رفع مستوى الصيانة والنظافة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق. وفق “أخبار 24”.