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جديد المحليات > طقس اليوم.. انخفاض طفيف للحرارة مع استمرار الأمطار
22/08/2023   7:29 ص

طقس اليوم.. انخفاض طفيف للحرارة مع استمرار الأمطار

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم أنحاء المملكة، مع استمرار هطول الأمطار بعدد من المناطق.

وأوضح المركز أن التوقعات مستمرة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة في الدمام وحفر الباطن 46 درجة مئوية، بينما تصل في الأحساء وعرعر إلى 45 درجة، فيما تسجل مكة المكرمة وبريدة وسكاكا درجة حرارة بمقدار 44 درجة. وفق “أخبار 24”.

ويتوقع أن تصل الحرارة في المدينة المنورة والعاصمة الرياض وتبوك إلى 43 درجة، و40 درجة في جدة، و28 درجة في أبها.

طقس اليوم.. انخفاض طفيف للحرارة مع استمرار الأمطار

جديد المحليات
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