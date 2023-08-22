نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > النفط يصعد بعد تراجع المخزونات الأمريكية
22/08/2023   7:33 ص

النفط يصعد بعد تراجع المخزونات الأمريكية

+ = -
31

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، وسط توقعات بوجود تراجع في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع خام برنت 10 سنتات إلى 84.56 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 80.81 دولار للبرميل.

ويُنتظر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تُسجل انخفاضاً منذ بداية الأسبوع الماضي.

ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعات بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. وفق “أخبار 24”.

النفط يصعد بعد تراجع المخزونات الأمريكية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270856.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com