“الفائدة” توقف صعود الدولار

توقفت مكاسب الدولار التي تحققت على مدار 5 أسابيع متتالية؛ حيث تراجعت أسعاره مقابل سلة من العملات الأخرى.
وتأثر الدولار بترقب المستثمرين لاجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية المقرر يوم (الجمعة)؛ للنظر في مسألة اعتماد ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من عدمه.
وشهدت الساعات الماضية، هبوط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى في أحدث تداول 0.077 % إلى 103.290 مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله مؤخراً. وفق “أخبار 24”.
وأما العملات الأخرى، فقد ارتفع اليورو 0.21 % إلى 1.0896 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.21 % إلى 1.2762 دولار، فيما انخفض الين الياباني 0.55 % مقابل الدولار إلى 146.2، وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية 0.3 % مقابل الدولار إلى 7.2853.