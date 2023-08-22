10 مليارات ريال للمنشآت “الصغيرة والمتوسطة”

تمكنت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نمو ملحوظ في التمويل المقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023؛ حيث قدّمت دعمًا تجاوز 10 مليارات ريال للمنشآت في مختلف مناطق المملكة، مشمولةً جميع الأنشطة الاقتصادية، ونفذ هذا التمويل من خلال مجموعة متنوعة من الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل، التابعة للبنك، أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار ريال من خلال بوابة التمويل، كما تم تمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية مثل تجارة الجملة والبناء والمقاولات والأنشطة الإدارية وتجارة التجزئة والقطاع الصحي والخدمات العامة.
إجمالاً، بلغ دعم التمويل المُقدم عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” 5.6 مليار ريال، مع وصول عدد المنشآت المستفيدة إلى 2839 منشأة.
وتمتد تأثيرات البنك إلى الميدان الاستثماري أيضًا؛ حيث ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها من قبل الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) إلى 34 صندوقًا، وزاد عدد الشركات المُستثمر بها لأكثر من 600 منشأة.
وأوضح “بنك المنشآت” أنه نجح بالشراكة مع الجهات التمويلية في تقديم تمويل بقيمة 113 مليون ريال من خلال برنامج التمويل المشترك، وأكثر من 43.5 مليون ريال من خلال برنامج الإقراض غير المباشر، وأكثر من 83 مليون ريال من خلال برنامج التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل، وأكثر من 13 مليون ريال من خلال برنامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية “فنتك”.
ويأتي هذا النجاح كتوسيم للشراكة القوية بين منظومة البنك والجهات الحكومية والجهات التمويلية والاستثمارية، في إطار التوجيهات والاهتمام الدائم من القيادة لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو مستدام.
وتجسد منظومة البنك الرؤية الاستراتيجية من خلال تقديم حزمة متنوعة من المنتجات والحلول التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز استدامة نموها.
وفق “أخبار 24”.