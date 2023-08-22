“ماسك” يُثير الجدل : منصة “X ” قد تفشل

طرح مالك منصة “X ” إيلون ماسك، احتمالاً بإمكانية فشل المنصة رداً على الانتقادات التي وجهت له بعد قرار إلغاء ميزة الحظر على موقع التواصل الاجتماعي.
وخرج ماسك بتصريحات صادمة عبر حسابه في المنصة قال فيها: “الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية رائعة في الوقت الحالي، قد نفشل كما توقع الكثيرون لكننا سنبذل قصارى جهدنا للنجاح”.
وتسبب رجل الأعمال الأمريكي في حالة جدل كبيرة بسبب تصريحاته، كما نوه إلى أن ميزة الحظر لا معنى لها ويتعين على المستخدمين الاكتفاء بمجرد كتم الحسابات من الظهور في جدولهم الزمني. وفق “أخبار 24”.
جاء تفسيره بعدما أكد إلغاء الحظر باعتباره خاصية مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة، على أن يتم الإبقاء على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.