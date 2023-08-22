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جديد المحليات > “الصحة” تبدأ تطبيق الوجبات مسبقة التجهيز
22/08/2023   2:39 م

“الصحة” تبدأ تطبيق الوجبات مسبقة التجهيز

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بدأت وزارة الصحة، بتطبيق الوجبات مسبقة التجهيز في عدد من المستشفيات ضمن المرحلة الثالثة.

وبحسب التعميم فإن وزارة الصحة بدأت بالتوسع في تطبيق الوجبات مسبقة التجهيز بعد تطبيقها في عدد من المناطق ضمن المرحلة الثالثة، وذلك بعد أن حققت مكاسب فعلية.

وأضافت الوزارة أن تطبيق التوسع يأتي ضمن خطتها في ترشيد الاستهلاك المالي، لضمان تقديم خدمات تغذية بجودة عالية، وتحقيق وفر مالي وترشيد الإنفاق، مبينة أن الخطة الثالثة تشمل المستشفيات الطرفية والمستشفيات ذات السعة السريرية التي تصل إلى 300 سرير. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تبدأ تطبيق الوجبات مسبقة التجهيز

جديد المحليات
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