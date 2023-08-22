مستويات متقدمة لـ”الموارد البشرية” بتقييم “أداء”

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستوى “المرحلة المتقدمة” في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” لعام 2022م.
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على هذا المستوى في جميع المجالات الخاصة بالتقييم، وهي: “إدارة الاستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء وإدارة تجربة المستفيد”.
ولفتت إلى أن ذلك جاء نظير تميزها وعملها على تطوير استراتيجية تكاملية بعد هيكلتها ووضع إطار عمل لتنفيذ الاستراتيجية وضمان نجاحها، بجانب عملها في الفترة الماضية على استكمال مراجعتها بما يتوافق مع المتغيرات الحالية وتوفيرها الممكنات اللازمة على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الوزارة أنها حققت ترتيباً مُتقدماً ومستوى تقييم أعلى من المتوسط ضمن الفئة الأولى التي تشمل أفضل 4 جهات في دورة القياس، مؤكدة حرصها على استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.