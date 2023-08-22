“ميناء جدة” يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

حقق ميناء جدة الإسلامي، أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو لعام 2023م، بمناولة 491 ألف حاوية قياسية.
ويؤكد هذا الإنجاز قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بالتجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع، كما يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الرامية لتعزيز منظومة الموانئ السعودية، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45% بحلول عام 2030.
ويعكس ذلك نجاح التعاون الاستراتيجي بين “موانئ” ومختلف الشركاء الاستراتيجيين بميناء جدة الإسلامي، لترسيخ مكانة الميناء كمنصة لوجستية رائدة، وزيادة كفاءته التشغيلية، ورفع قدراته لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، بما يعزز مكانته المحورية إقليمياً وعالمياً. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يونيو 2023م بمناولة 473 ألف حاوية قياسية، مما يؤكد نجاح جهود “موانئ” في تطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء.