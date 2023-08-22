“التجارة الإلكترونية” و”التجزئة” تستحوذ على 83% من التمويل

بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.23 مليون منشأة حتى الربع الثاني من 2023،بزيادة 2.6٪ عن الربع الأول، وتمركزت معظم المنشآت في الرياض بنسبة 42%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19%.
واستعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في تقرير “مرصد منشآت”، آخر أرقام تمويل رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد زيادة أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتج عنها تقديم نحو 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة، تركزت مجملها في قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 83%.
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية لدعم المنشآت في قطاع السياحة، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي بقيمة مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يعد البرنامج الأكبر المخصص من برنامج “كفالة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.
وتناول المرصد، الفرص الاستثمارية في منطقة عسير بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها، كما حرصت “منشآت” في هذه النسخة على تكريم المصور الراحل هاني الزهراني، من خلال تخصيص أحد أعماله الفنية التي تبرز جمال المنطقة كصورة غلاف للتقرير.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ؛ أن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرحها عن طريق منصة فرص في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.