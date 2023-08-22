“مبادرة” تعليمية لأبناء “شهداء الواجب”

كشف اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عن إطلاق وزارة التعليم مبادرة بعنوان “شهداء الواجب” برعاية اللجنة، والتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وتهدف المبادرة إلى رعاية أبناء شهداء الواجب في الحد الجنوبي من أجل استيعابهم في المدارس الأهلية المشاركة في المبادرة، فضلاً عن التكفل برسومهم الدراسية.
ويشارك بهذه المبادرة العديد من المدارس الأهلية على مستوى المملكة، في إطار المسؤولية الاجتماعية، والدور الوطني الذي يقع على عاتق قطاع التعليم الأهلي. وفق “أخبار 24”.