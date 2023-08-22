أمير الشرقية يدفع بـ35 طياراً لـ”الأجواء”

دفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في أكاديمية إكسفورد السعودية للطيران، البالغ عددهم 35 خريجاً.
وأكد الأمير سعود، أن مجال النقل الجوي من أهم المجالات التي تحرص القيادة على تطويره والاستثمار فيه، من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادرين ومؤهلين للدخول في السوق خاصة مهنة الطيار التي لا زال سوق العمل في حاجة لتوطينها في ظل التوسع الكبير بمنظومة النقل.
واعتبر رئيس مجلس الأكاديمية الكابتن طيار عثمان المطيري، أن النمو المتسارع في قطاع الطيران كان محفزاً أساسياً للأكاديمية لتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني، عبر العمل على توطين مهن الطيارين؛ لتلبية حاجة السوق الملحة، ورفع أعداد المنتسبين لها.
وأشار إلى حرص الأكاديمية على جودة مخرجاتها عبر مناهج علمية متقدمة بالشراكة مع أكاديمية إكسفورد العالمية التي تمتلك تاريخاً في صناعة الطيران لأكثر من 70 عاماً.
وأوضح أن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي تقدمه الأكاديمية، يمكّن الخريجين من حصولهم على مئات فرص العمل بمهنة مدربين للطيران في أحد فروع الأكاديمية حول العالم بما فيها فرع الدمام.
وأكد أن الأكاديمية تؤهل خريجيها لسوق العمل بالخبرة وبالساعات المطلوبة في الطيران، بأيدي مدربي الأكاديمية أصحاب الخبرة الذين يعملون وفق معايير ومناهج إكسفورد الخاصة بتأهيل الطيارين المحترفين في هذا المجال، بما يتوافق مع أنظمة وقوانين هيئة الطيران المدني السعودي.
وألقى الطيار عبدالعزيز المحيميد كلمة الخريجين، أعرب فيها عن سعادة الخريجين بتخرجهم، الذي أتى تتويجاً لسنوات من الجد والاجتهاد والكفاح والعمل الدؤوب في طلب العلم والمعرفة لاسيما في علوم الطيران.
ونوه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل؛ بدعم أمير المنطقة الشرقية المستمر للعملية التعليمية بالمنطقة، وعلى رعايته ومشاركته الطيارين الخريجين فرحتهم في يوم حصادهم العلمي.
وأكد إسهام برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في رفع مستوى مشاركة شباب وشابات الوطن في سوق العمل، ورفع نسب التوطين في قطاع الطيران بما يضمن تمكين الكفاءات الشابة من فرص العمل بمهنة مدربي طيران. وفق “أخبار 24”.
وأكد حرص الوزارة، على برامج توطين المهن وتمكين المواطنين فيها من خلال تقديم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، حيث إن قرار توطين مهن الطيران المرخصة يستهدف توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل في مختلف تخصصات القطاع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بدأت بتاريخ 15 مارس 2023، بتوطين كلٍ من مهنة مراقب جوي، مرحّل جوي، منسق حركة أرضية، ومساعد طيار، بنسبة 100%، ومهنة طيار جناح ثابت بنسبة 60%، ومهنة مضيف طيران بنسبة 50%، أما المرحلة الثانية ستبدأ بتاريخ 4 مارس 2024، بتوطين مهنة طيار جناح ثابت بنسبة 70%، ومهنة مضيف طيران بنسبة 60%.