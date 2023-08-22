نمو قياسي لمشاريع البيع على الخارطة بـ2023

سجلت مشاريع البيع على الخارطة نمواً قياسياً خلال النصف الأول من 2023، تجاوزت 52%، مقارنةً بـالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، وذلك من خلال ترخيص 47 مشروعاً.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، الهادفة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، وكذلك رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030؛ وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نمواً بلغ 139% خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ تم ترخيص 79 مشروعاً لإتاحة 1.8 ألف وحدة عقارية جديدة في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن معدل نمو المشاريع المنجزة خلال الفترة بلغ 130%؛ إذ تم إنجاز واكتمال ما يزيد على 1.5 ألف وحدة عقارية في 23 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة، سُتسهم هذه المشروعات في رفع الناتج المحلي من خلال الاعتماد في تطويرها على المحتوى المحلي.
وأشار إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيـل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة بنسبة 9%؛ إذ تم تأهيل 174 مطوراً عقارياً، مضيفاً أن “وافي” قامت بتدريب 587 متدرباً من خلال 32 دورة تدريبية لتأهيل المطورين العقاريين والاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين؛ مما أسهم في خلق فرص وظيفية سواء إدارية أو فنية. وفق “أخبار 24”.
ولفت الأمين العام للجنة، إلى أن أعمال “وافي” تتضمن الإشراف على تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة فقد بلغت زيارات الإشراف الهندسي على المشاريع المرخصة 456 زيارة خلال النصف الأول من عام 2023.
وراجع “وافي” ما يزيد على 1.4 ألف تقرير لحسابات الضمان الخاصة بمشاريع البيع على الخارطة، وأكثر من ألف تقرير محاسبي، و928 تقريراً هندسياً خلال النصف الأول من 2023.
وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح تراخيص البيع والتأجير والتسويق والعرض على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، لزيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.